Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, maç öncesi açıklamalar yaptı.

"SKORDAN ÇOK BUNA ÇOK ÜZÜLDÜK"

Fenerbahçe maçındaki oyunun kendilerine yakışmadığını söyleyen Buruk, "Kısa bir ara verdik, dinlenme şansımız oldu. Üstüne Süper Kupa oynadık. Oyun ve skor olarak iyi başladık ama Fenerbahçe maçında istediğimiz oyun yoktu. Galatasaray'ın ruhuna yakışmayacak mücadele vardı. Skordan çok buna çok üzüldük. Fethiye kupa maçını çok saymıyorum. Hem bir hazırlık dönemi hem çok fazla oyuncu değişikliği... Stadyum atmosferleri çok tartışılacak derecedeydi. Bunu Olimpiyat Stadyumu için de söyleyebilirim. Zaman zaman oyuna giremememizin nedenlerinden biri bu. Mücadele etmemize engel değil ama stadyum atmosferi oyuncularımız için gerçek bir test maçı. İkinci yarıya başlama maçı. Burada da artık Galatasaray takımının ne kadar iyi ve güçlü olduğunu göstereceği atmosfer. " dedi.

Gaziantep FK takımının oyun anlayışına değinen Buruk, "Karşımızda da kendi oyununu oynamaya çalışan, Burak Yılmaz'ın takımı var. Rakiple ilgili soru işaretimiz savunmada 3'lü mü 4'lü müydü? Gece 11-12'ye kadar dün, Mujakic ismi girilmemişti. 4'lü diye düşünüyorduk ama Mujakic girildi ve 3'lü başlayacaklar." diye konuştu.

"SPORTİF ANLAMDA BAŞARILI BİR GALATASARAY VAR"

Atletico Madrid karşısında önemli bir maça çıkacaklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarının lideriyiz, 3 puan öndeyiz. Kazanırsak 6 puan olacak. Çarşamba günü Avrupa'da önemli bir maça çıkacağız. Sportif anlamda başarılı bir Galatasaray var. Yarışacağımız kupalarda başarıya gitmek için daha fazlasına gitmek için en maksimumuna ihtiyacımız var. Afrika Kupası'ndan iki oyuncumuz dönecek. Singo bugün yok. Bir sonraki maça yetiştirebilecek miyiz, Karagümrük maçına mı dönecek bakacağız. Doktor raporuna göre dikkatli gidiyoruz. Sara'nın da ağrı eşiğine göre bakacağız, hızlı dönebilir. Arda'nın sakatlığı vardı, Torreira'nın cezası var. İyi bir 11'le çıkacağız. Maçı kazanacak bir kadroya sahibiz." şeklinde konuştu.

