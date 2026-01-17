Devre arası transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katarak hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin, LaLiga ekiplerinden Mallorca'da forma giyen eski golcüsü Vedat Muriqi için yaptığı teklif ortaya çıktı.

Ocak ayı transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'nin, eski golcüsü Vedat Muriqi için Mallorca'ya teklif yaptığı ancak İspanyol ekibinin teklifi yetersiz bulduğu iddid edildi.

LİSTENİN BAŞINDA YER ALIYOR

Fichajes'te yer alan habere göre; En-Nesyri'ye gösterilen ilgi sonrasında forvet transferi için gaza basan Fenerbahçe yönetimi, bu doğrultuda listenin ilk sırasına LaLiga'da formunun zirvesine çıkan eski oyuncusu Vedat Muriqi'yi aldı.

LİDERLİK EDEBİLECEK PROFİLDE

Haberde, Muriqi'nin Türk futbolunu ve Fenerbahçe camiasını yakından tanımasının transferde önemli bir avantaj olarak görüldüğü ve En-Nesyri'nin ayrılması halinde takıma doğrudan liderlik edebilecek profilde olduğu vurgulandı.

Vedat Muriqi

12 MİLYON AVRO TEKLİF EDİLDİ

Fenerbahçe'nin ilk temas kapsamında yaklaşık 12 milyon avroluk bir teklif sunduğu ancak Mallorca yönetiminin bu rakamı yetersiz bularak kapıyı en az 16 milyon avrodan açtığı belirtildi.

EN-NESYRİ TRANSFERİNE BAĞLI

Transferin kaderinin büyük ölçüde En-Nesyri'nin geleceğine bağlı olduğu vurgulanırken, Faslı golcünün ayrılması halinde Fenerbahçe'nin teklifini yükseltmeye hazır olduğu iddia edildi.

