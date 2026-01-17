İspanya LaLiga'nin 20. haftasında Arda Güler'in asist yaptığı maçta Real Madrid, Levante'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Eflatun beyazlı taraftarlar, takımını protesto ederken mücadeleye ikinci yarıda dahil olan Arda Güler, performansıyla maçın oyuncusu seçildi.

İspanya LaLiga'nın 20. haftasında Teknik Direktör Alvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid, protestoların altında Levante ile karşılaştı.

PROTESTOLAR EŞLİĞİNDE OYNANDI

Bernabeu'da oynanan mücadele öncesi ve esnasında oyuncular protesto edilirken ilk yarı golsüz geçildi.

ARDA TAKIMINI AYAĞA KALDIRDI

Müsabakanın ikinci devresinde Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, Real Madrid'i hücumda hareketlendiren isim oldu.

Arda Güler

İYİ OYUNUNU ASİSTLE SÜSLEDİ

Alkışlarla oyuna dahil olan Arda, Kylian Mbappe'nin penaltı kazandığı ve gole çevirdiği pozisyonda pası veren isimdi. Karşılaşmanın 65. dakikasında iyi bir korner atışı kullanan Arda Güler, Raul Asencio'nun kafayla attığı golde asist yaptı.

YILDIZ İSİMLER YUHALANDI

Başkan Florentino Perez'in istifaya çağrıldığı, Vinicius Jr, Jude Bellingham ve Valverde'nin yuhaladığı maçta tek alkışlanan isim Arda Güler olurken maçın da oyuncusu seçildi.

MAÇ FAZLASIYLA FARK BİRE İNDİ

Bu sonucun ardından puanını 48'e yükselten Real Madrid, maç fazlasıyla lider Barcelona ile zirvedeki farkı bire indirdi. Küme düşme hattındaki Levante 14 puanda kaldı.

