İngiltere Premier Lig'in 22. haftasındaki dev derbide Manchester United, sahasında Manchester City ile karşılaştı.

Old Trafford'da oynanan mücadelede Manchester United, City'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Bryan Mbeumo ve 76. dakikada Patrick Dorgu kaydetti.

UNITED'IN 3 GOLÜ İPTAL

Manchester United'ın 34. dakikada Diallo, 41. dakikada Bruno Fernandes ve 90+2'de Mason Mount ile bulduğu goller VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.

CITY, ZİRVENİN 6 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ

Teknik Direktör Michael Carrick ile ilk maçına çıkan Manchester United, 35 puana yükseldi. Son haftalarda art arda kayıplar yaşayan Manchester City 43 puanda kalarak bir maç eksiği bulunan lider Arsenal'in 6 puan gerisinde yer aldı.

