Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve İrfan Can Eğribayat'ın ardından kiralık gönderilenler kervanına yeni bir isim katıldı. Sarı-lacivertli kulübün, ara transfer döneminde 2 oyuncuyla daha yollarını ayırması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, devre arasında Lazio'dan Matteo Guendouzi, Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Beşiktaş'tan ayrılan eski kalecisi Mert Günok'u renklerine bağladı. Fenerbahçe'de takın katılan isimler kadar gidecek isimlerle ilgili çalışmalar da devam ediyor.

OCAKTA 3 AYRILIK

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), İrfan Can Eğribayat (Samsunspor) ve Cenk Tosun (Kasımpaşa), sezon sonuna kadar kiralanırken; devre arasında iki futbolcuya daha veda edilecek.

Cenk Tosun

BECAO DA KİRALIK GİTTİ

Kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'yla da yollar ayrıldı. Brezilyalı savunma oyuncusunun, Kasımpaşa'ya kiralandığı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi..

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun ayrılığını duyurdu

SIRADA EMRE VE BARTUĞ VAR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-lacivertli yönetim, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'tan da kulüp bulmalarını istedi. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen iki oyuncuyla da kısa süre içinde vedalaşılacak.

Emre Mor

