Fenerbahçe'de yaprak dökümü: 4 oyuncu gitti, 2 veda daha olacak
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve İrfan Can Eğribayat'ın ardından kiralık gönderilenler kervanına yeni bir isim katıldı. Sarı-lacivertli kulübün, ara transfer döneminde 2 oyuncuyla daha yollarını ayırması bekleniyor.
- İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Cenk Tosun sezon sonuna kadar kiralandı.
- Kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'ya da veda edildi. Brezilyalı stoper, Kasımpaşa'ya kiralık gitti.
- Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'ın da kulüp bulmaları isteniyor.
Sarı-lacivertliler, devre arasında Lazio'dan Matteo Guendouzi, Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Beşiktaş'tan ayrılan eski kalecisi Mert Günok'u renklerine bağladı. Fenerbahçe'de takın katılan isimler kadar gidecek isimlerle ilgili çalışmalar da devam ediyor.
OCAKTA 3 AYRILIK
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), İrfan Can Eğribayat (Samsunspor) ve Cenk Tosun (Kasımpaşa), sezon sonuna kadar kiralanırken; devre arasında iki futbolcuya daha veda edilecek.
BECAO DA KİRALIK GİTTİ
Kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'yla da yollar ayrıldı. Brezilyalı savunma oyuncusunun, Kasımpaşa'ya kiralandığı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi..
SIRADA EMRE VE BARTUĞ VAR
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-lacivertli yönetim, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'tan da kulüp bulmalarını istedi. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen iki oyuncuyla da kısa süre içinde vedalaşılacak.