Fenerbahçe, En-Nesyri'nin yerine golcü arıyor: Son aday Mathys Tel
Sarı-lacivertlilerde Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Sportf Direktör Devin Özek'in Dubai çıkarması sadece Fransız yıldız N'Golo Kante ile sınırlı değil. Fenerbahçe, Dubai'de Youssef En-Nesyri için de görüşmelerde bulunacak.
Spor az önce
Transfer üssü olarak Dubai’yi seçen Sportif Direktör Devin Özek ile Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, burada Faslı oyuncu Youssef En-Nesyri'yi isteyen kulüplerin temsilcileriyle de masaya oturacak.
PREMIER LİG'DEN SÜRPRİZ ADAY
Fenerbahçe, devre arasında yollarını ayırmak istediği 28 yaşındaki santrforun alternatifini de belirledi. Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Mathys Tel'i gündemine aldı.
19 MAÇTA 3 GOL
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki Fransız oyuncu, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Mathys Tel, bu sezon 19 maçta forma giydi ve sahada kaldığı 685 dakikada 3 gol kaydetti.
