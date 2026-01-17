F.Bahçe ile el sıkışan Kante, Al İttihad’daki alacaklarından feragat etmeye hazır olduğunu söylerken sarı lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede “Yeterince param var” diyerek gönülleri fethetti…

EMİN ULUÇ - Ara transfer dönemine Musaba ve Guendouzi ile hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, şimdi bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için uğraşıyor.

28 MİLYON AVRO ÖNERDİLER

Son üç yıldır Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’da top koşturan Fransız orta saha N’Golo Kante, sarı lacivertli takımla her konuda anlaşmaya vardı. Yeniden Avrupa’da dönmek isteyen 34 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe’nin kulübüyle pürüzleri gidermesini bekliyor. Al İttihad’ın yıllık 20 milyon avroluk ücretini 28 milyon avroya çıkarıp iki yıllık sözleşme uzatma teklifini reddeden Kante, sezon sonuna kadar olan alacaklarından da feragat etmeye hazır olduğunu iletti.

Ngolo Kante, Fenerbahçe için altı kulübü reddetti: Benim paraya ihtiyacım yok

WEST HAM İSTEKLİYDİ

Kante bununla kalmadı, başta Fransız ekipleri Paris FC, Monaco ve Lens’in yanı sıra Premier Lig’den West Ham ve Fulham, İtalya Serie A’dan ise Milan’ın tekliflerini “Fenerbahçe’ye söz verdim” diyerek elinin tersiyle itti. Türk dişçisi sayesinde İstanbul’u gelip gezen ve âdeta âşık olan Kante, yönetici Ertan Torunoğulları’nın ilk toplantıda “Sana burada aldığın kadar para veremeyiz” sözlerine “Benim yeterince param var” karşılığını vererek transferin fitilini ateşleyen taraf oldu. Sarı lacivertli heyet, Al İttihad ile de pürüzleri giderip Kante’yi bir an önce İstanbul’a getirmek istiyor. Kante, Fenerbahçe’den yıllık 8 milyon avro alacak.

KUPA CANAVARI

İşte N’Golo Kante’nin kazandığı kupalar:

1 Dünya Kupası (Fransa)

1 UEFA Şampiyonlar Ligi (Chelsea)

1 UEFA Süper Kupa (Chelsea)

1 UEFA Avrupa Ligi (Chelsea)

1 UEFA Uluslar Ligi (Fransa)

1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası (Chelsea)

1 İngiltere Kupası (Chelsea)

2 Premier Lig (Chelsea & Leicester City)

1 Suudi Arabistan Pro Ligi (Al Ittihad)

1 Suudi Arabistan Kupası (Al Ittihad)

DÜNYA YILDIZLARI

Fenerbahçe, Dünya Kupası’nı kazanmış yıldızları transfer etmeyi seviyor. Eğer N’Golo Kante transferi de resmiyet kazanırsa Fransız yıldız, Roberto Carlos (Brezilya), Adil Rami (Fransa) ve Mesut Özil’den sonra (Almanya) F.Bahçe’de forma giyen Dünya Kupası’nı kazanmış dördüncü futbolcu olacak.

ANELKA ‘GİT’ DEDİ!

N’Golo Kante’nin Fenerbahçe’den ilk teklif geldiğinde vatandaşı Nicolas Anelka’yı arayarak bilgi aldığı öğrenildi. Bir dönem sarı lacivertli formayı giyen Anelka, kulüp ve taraftar profili hakkında bilgi verirken “Eğer bir fırsatın varsa kesinlikle denemelisin” sözleriyle Kante’yi ikna eden ilk isim oldu.

ONAY BEKLENİYOR

Fenerbahçe artık N’Golo Kante transferinde sona yaklaştı. Kante’nin transfer evraklarının Al İttihad tarafından SAFF’a iletildiği, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’nun onayının beklendiği öğrenildi.

