Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Domenico Tedesco, 18 Ocak Pazar günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada sahaya süreceği 11'i belirledi.

Domenico Tedesco

SAĞ BEKTE OĞUZ, SOLDA MERT

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de kalede Brezilyalı yıldız Ederson görev alacak. Savunmanın sağında Oğuz Aydın’ın, solunda Mert Müldür’ün oynaması bekleniyor. Stoper ikilisi ise Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde olacak.

NENE İLK 11'DE

Orta sahada İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi ve Marco Asensio’nun görev alması bekleniyor. Sağ kanatta Dorgeles Nene, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu forma giyecek. Domenico Tedesco, ileri uçta Jhon Duran’a şans vermeyi düşünüyor.

İsmail Yüksek - Jhon Duran

5 EKSİK VAR

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Levent Mercan, Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. 2025 Afrika Uluslar Kupası’nda ülkesi Fas ile finale yükselen Youssef En-Nesyri de maç kadrosunda yer almayacak.

