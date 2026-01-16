Fenerbahçe’nin anlaştığı dünya yıldızı Kadıköy için hazır. Al İttihad’ın önüne koyduğu serveti geri çevirip F.Bahçe’yi seçen N’Golo Kante valizini topladı. Dubai’ye giden heyetin bugün Kante ile dönmesi bekleniyor.

MEHMET EMİN ULUÇ - Transferde gaza basan Fenerbahçe, dünyayı sarsacak N’Golo Kante transferinde mutlu son için geri sayıma geçti. Fransız Millî Takımı’nın 34 yaşındaki yıldızıyla anlaşan sarı lacivertliler, transferi bugün resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Kante, Al İttihad’ın 28 milyon avro net yıllık ücretin yanı sıra 4 milyon avro bonus içeren teklifini geri çevirirken, Ligue 1’den Monaco ve Paris FC’yi de Fenerbahçe için reddetti. Fransız yıldız, Fenerbahçe ile anlaştığını net şekilde ifade ederken, transferi kolaylaştırmak için yarım sezonluk alacağından da vazgeçti.

ALANYA’YA YETİŞECEK

Bugün yola çıkarak Suudi Arabistan Pro Lig yetkililerinin transfer onay vermesi için bir görüşme yapacak Fenerbahçe heyeti, N’Golo Kante’yi de alarak İstanbul’a dönecek. “Kante geliyor” diyerek transferin bittiği müjdesini veren futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, sportif direktör Devin Özek’le birlikte Kante’yi İstanbul’a getirecek. Fransız orta saha oyuncusu, sarı lacivertlilerle 2,5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra tıpkı Musaba ve Guendouzi gibi ayağının tozuyla sahaya çıkacak. Kante’nin Alanya maçında ilk on birde sahne alması bekleniyor.

İSTANBUL’A ÂŞIK

Futbolculuğu kadar insani özellikleriyle de önemli bir figür olan N’Golo Kante tam anlamıyla bir Türkiye aşığı. Fransa’da diş tedavisi için gittiği Sivaslı hekim Gökhan Çağrıcı ve ailesiyle dost olan Kante, “Sultanahmet’te sabah namazında inanılmaz bir huzur yaşadım. İstanbul’a âşık oldum. Ev köftesi, sütlaç ve çaya bayılıyorum” demişti.

N’Golo Kante

VE CENK TOSUN GİTTİ

Fenerbahçe büyük umutlarla transfer ettiği Cenk Tosun’un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Sarı lacivertliler futbolcunun ayrılığını TFF’ye bildirdi. Tecrübeli forvetin kısa süre içinde Kasımpaşa ile anlaşma sağlaması bekleniyor. Bu sezon Fenerbahçe formasını 7 müsabakada giyen ve ekim ayında kadro dışı bırakılan Cenk Tosun bir asistlik katkı sağlamıştı.

Youssef En-Nesyri

EN-NESYRİ NAPOLİ’YE

Afrika Kupası’nda Fas’ı finale taşıyan Youssef En-Nesyri’ye Nottingham ve Everton’dan sonra Napoli de talip oldu. Premier Lig ekiplerinin tekliflerini İngiltere’nin havası soğuk gerekçesiyle geri çeviren En-Nesyri’nin Napoli’ye sıcak baktığı belirtildi.

