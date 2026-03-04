Sağanak yağış sonrasında sular altında kalan Antalya-Konya karayolunun son hali dron ile görüntülendi. Yolun 4 kilometrelik kısmının su altında kaldığı, su yüksekliğinin 1 ile 5 metre arasında değiştiği, yeni alternatif güzergahın trafiğe açıldığı öğrenildi.

Antalya’da aralıksız süren sağanak yağış sonrasında İbradı sınırlarındaki Eynif Ovası ile Derebucak ilçesindeki Gembos Ovası tamamen sular altında kalmış, Antalya-Konya hattı 13 Şubat 2026 tarihinde güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılmıştı.

Antalya-Konya karayolunun 4 kilometrelik kısmı sular altında! Dron görüntüsü ortaya çıkardı

SULAR ALTINDA KALMIŞTI

Yolun kapatılmasının ardından sürücüler, Akseki ve Manavgat güzergahlarına yönlendirilmişti. Sular altında kalan bölgede karayolları ekipleri, su tahliye çalışmaları başlatmıştı. Antalya-Konya karayolunda son durum dron ile görüntülendi.

SU YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 5 METRE ARASINDA

Yaklaşık 20 gündür kapalı bulunan yeni Antalya-Konya kara yolunda 4 kilometrelik kısmın sular altında kaldığı öğrenildi. Öte yandan sular altında kalan kısmın yaklaşık 4 kilometrelik bölünmüş yol olduğu, yer yer su yüksekliğinin 1 ile 5 metre arasında değiştiği de belirlendi.

DETAYLI İNCELENECEK

Eynif Ovası ile Gembos Ovası güzergahından geçen yolun bazı bölümlerinin halen su altında olduğu öğrenildi. Suyun tamamen çekilmesinin ardından yol zemininde oluşabilecek hasarın detaylı şekilde inceleneceği bildirildi.

ALTERNATİF YOL DEVREDE

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yeni alternatif yolu devreye alırken, Antalya'nın İbradı ilçesi ile Konya'nın Derebucak ilçesi arasında, Gembos Ovası bitiminde bulunan 28 kilometrelik eski yol da gece gündüz süren çalışmalarla bakım ve onarımdan geçirildi. Yol, sabah saatlerinde ulaşıma açıldı.

Yollarda yaşanan sorunlar sonrasında sürücüler, Konya'nın Derebucak ilçesi yönünden Antalya istikametine gelirken bölünmüş yoldan Gembos Ovası sonundan İbradı eski yoluna sapıyor. Sürücüler, buradan 28 kilometrelik güzergahı takip ederek İbradı ilçe merkezine ulaşıyor.

