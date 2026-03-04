İran savaşının beşinci gününde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en kalabalık şehri Dubai’de ortaya çıkan ilginç tablo dikkat çekiyor. Tahran’ın misilleme saldırılarında kentin simge yapıları füzelerle hedef alınırken, özellikle lüks rezidanslarda yaşayan yerli ve yabancı milyarderler önceden hazırlanmış güvenli odalar ve bodrum sığınaklarına çekilerek süreci son derece korunaklı alanlarda geçiriyor. Sosyal medyada paylaşılan “Biz gayet iyiyiz” ve “Güvendeyiz” mesajları ise dünya genelinde tartışmalara konu oluyor.

Geçtiğimiz hafta sonu İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı saldırılarda, İran’ın dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Tahran yönetimi misilleme dozunu artırarak İsrail’in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, Bahreyn, Kuveyt ve Katar’a yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Bölge genelinde hava sahaları geçici olarak kapatıldı, çok sayıda uçuş iptal edildi ve binlerce yerli ile turist saldırıların yaşandığı noktalarda mahsur kaldı.

Dubai'nin simge yapılarına saldırı

KENTİN SİMGE NOKTALARI HEDEF ALINDI

Cumartesi günü başlayan saldırılarda Dubai Uluslararası Havalimanı ile Burj Al Arab ve Fairmont The Palm gibi kentin simge noktalarının hedef alındığı bildirildi. Bazı bölgelerde yangınlar çıkarken, turistlerin bir kısmı ülkeyi terk etmeye başladı.

BOMBA GEÇİRMEZ ODALAR, ENERJİ SİSTEMLERİ...

Ancak şehrin en gözde yerlerinde yaşayan yerli ve yabancı milyarderlerin durumdan pek fazla etkilenmediği açık. Dubai'nin en pahalı semtlerinden Emirates Hills’te bulunan Marble Palace gibi malikânelerde bomba geçirmez panik odaları ve bağımsız enerji sistemleri bulunduğu ifade ediliyor.

ÖZEL TASARIM GİZLİ VE PATLAMAYA DAYANIKLI ODALAR

Dubai’deki bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren bir güvenlik şirketi, lüks konutlar için özel tasarlanmış patlamaya dayanıklı kasalar ve “gizli” güvenli odalar üretiyor. Bu yüksek güvenlikli alanların, yakın mesafeden uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilebilecek saldırılara karşı koruma sağlamak amacıyla geliştirildiği belirtiliyor. Son gelişmelerle birlikte bu odaların, muhtemel füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı da alternatif bir sığınak işlevi görebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Instagram

Öte yandan lüks rezidanslarda yaşayan tanınmış isimlerin de bodrum katlarındaki spor salonlarını geçici sığınaklara dönüştürdüğü görülüyor. Ünlü televizyon yıldızı Ebraheem Al Samadi, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma gelen “Birleşik Arap Emirlikleri’nde güvende misiniz?” sorusuna “Biz gayet iyiyiz” cevabını verdi.

Oyuncu Ebraheem Al Samadi

MALİKANELERİN BODRUMUNA SIĞINDILAR

Dailymail'in haberine göre, eski Manchester United futbolcusu Rio Ferdinand da ailesiyle birlikte füze seslerinin ardından bodruma indiklerini açıkladı. Eşi Kate, “Çok korkutucu bir geceydi ama güvendeyiz. Hükümet inanılmaz bir iş çıkarıyor” ifadelerini kullandı. Televizyon sunucusu Luisa Zissman ise dört patlama sesi duyduklarını belirterek yaşadıklarını “gerçeküstü ve korkutucu” sözleriyle anlattı.

Eski Manchester United futbolcusu Rio Ferdinand'ın eşi

Özel panik odası bulunmayan varlıklı kesim için ise lüks rezidansların alt katlarında yer alan, dış cepheye kıyasla daha korunaklı olan son teknoloji spor salonları geçici sığınma alanına dönüşmüş durumda. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, birçok ailenin saldırılar sırasında bu alanlara çekilerek beklemeyi tercih ettiğini gösteriyor.

Dubai’de savaşın etkisi hissedilse de özellikle ultra lüks sitelerde yaşayan milyarderler için hayat, bodrum katlarındaki lüks sığınaklarda kontrollü biçimde sürüyor. Sosyal medyada verilen sakinlik mesajları dikkat çekerken uzmanlar, bölgedeki gerilimin devam etmesi halinde şehrin “dokunulmaz” imajının kalıcı biçimde zedelenebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

