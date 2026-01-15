Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

Fenerbahçe, 34 yaşındaki tecrübeli golcü Cenk Tosun'un sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

Sarı lacivertliler, milli oyuncu Cenk Tosun'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

KADRO DIŞI KARARI

Fenerbahçe'de ilk olarak İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakılmış, sonrasında ise Brezilyalı savunmacı Becao için de aynı karar alınmıştı. İrfan Can Kahveci ise geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya kiralık olarak transfer olmuştu.

"NE YAPTIM Kİ KADRO DIŞI BIRAKILDIM?"

Kadro dışı kararının ardından yayıncı kuruluşa konuşan Cenk Tosun, "Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna tekrar girmek istiyorum. Ne yaptım ki kadro dışı bırakıldım? Affedilecek bir şey yapmadım, kadroya geri çağırılmayı bekliyorum. Fenerbahçe'de oynamak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2024 yılında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, sarı lacivertli formayla çıktığı 29 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

