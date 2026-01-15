Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen Faslı golcü Youssef En Nesyri'nin, Premier Lig ekibi Everton'dan gelen teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

Ara transfer döneminde dikkat çeken hamlelere imza atan Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerin akıbeti de merak ediliyor.

Ayrılması beklenilen oyuncuların başında gelen Youssef En-Nesyri için Premier Lig'de Everton, Serie A'dan Napoli ve Katar Ligi takımlarından Al Sadd talip oldu.

Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda finele yükselen En-Nesyri'nin, Everton'ın teklifine sürpriz bir dönüş yaptığı belirtildi.

Youssef En-Nesyri

DÜŞÜNMEDEN REDDETTİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Faslı yıldız, Everton'dan gelen 20 milyon avro satın alma opsiyonlu kiralama teklifine olumsuz cevap verdi. İngiltere'de oynamak istemediğini belirten En Nesyri, bu nedenle teklifi düşünmeden reddetti.

AL SADD'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan En-Nesyri'nin peşindeki bir diğer takım Al Sadd'ın da teklifi ortaya çıktı. Haberde, Al Sadd'ın En-Nesyri'nin 6.5 milyon avroluk yıllık ücretinin tamamını karşılama ve 5 milyon avro kiralama ücreti garantisi verdiği belirtildi. Deneyimli santrforun geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanmaya başlaması bekleniyor.

