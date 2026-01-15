Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ın ardından bir ayrılık daha yaşandı. 17 Temmuz 2024'te 2 yıllık kontrat imzalanan, geçtiğimiz ekim ayında kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlandı.

Devre arasında Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe'de ayrılıklar da devam ediyor. Yönetim kurulu kararı ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun onayıyla Ekim 2025'te kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'la ilgili belirsizlik sona erdi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli golcü ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.

Cenk Tosun

KASIMPAŞA YOLUNDA

Cenk Tosun'un yeni adresiyle ilgili Kasımpaşa iddiaları ön plana çıktı. 34 yaşındaki futbolcu ile Süper Lig temsilcisi arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2024-2025 sezonu başında transfer olduğu sarı-lacivertli takımda 29 maça çıkan milli futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

