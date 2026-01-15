Türkiye Kupası C Grubu 2'nci haftasında Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Anthony Musaba'nın sakalık durumu belli oldu.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 galip geldikleri Beyoğlu Yeni Çarşı maçında sakatlandı ve 23'üncü dakikada yerini Mert Müldür'e bıraktı.

Anthony Musaba

RİSKE EDİLMEDİ

beIN Sports'ta yer alan habere göre; 25 yaşındaki futbolcunun sakatlığında ciddi bir durumun söz konusu değil. Musaba'nın hissettiği ağrının ardından riske edilmemek için oyundan çıkarıldığı belirtildi.

ALANYASPOR MAÇINDA OYNAYABİLİR

Hollandalı futbolcu, Süper Lig'in 18'inci haftasında 18 Ocak Pazar akşamı Corendon Alanyaspor ile oynanacak maçta, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde forma giyebilecek.

