Fenerbahçe'de Anthony Musaba gelişmesi: Sakatlık durumu netleşti
Türkiye Kupası C Grubu 2'nci haftasında Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Anthony Musaba'nın sakalık durumu belli oldu.
Türkiye Kupası maçında sakatlananAnthony Musaba'nın durumu belli oldu .
- Musaba, Türkiye Kupası'nda oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı maçında 23'üncü dakikada oyundan çıktı.
- Musaba'nın sakatlığında ciddi bir durum yok.
- Musaba, Süper Lig'in 18'inci haftasında Alanyaspor ile oynanacak maçta forma giyebilir.
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 galip geldikleri Beyoğlu Yeni Çarşı maçında sakatlandı ve 23'üncü dakikada yerini Mert Müldür'e bıraktı.
RİSKE EDİLMEDİ
beIN Sports'ta yer alan habere göre; 25 yaşındaki futbolcunun sakatlığında ciddi bir durumun söz konusu değil. Musaba'nın hissettiği ağrının ardından riske edilmemek için oyundan çıkarıldığı belirtildi.
ALANYASPOR MAÇINDA OYNAYABİLİR
Hollandalı futbolcu, Süper Lig'in 18'inci haftasında 18 Ocak Pazar akşamı Corendon Alanyaspor ile oynanacak maçta, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde forma giyebilecek.
