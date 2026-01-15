Sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitecek olan Anderson Talisca, geleceğine dair soru işaretlerine noktayı koydu. 31 yaşındaki yıldız, "Brezilya'ya dönmeyeceğim. Burada hâlâ yapmam gereken işler var" dedi.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan Ocak 2025'te ayrılıp, Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Anderson Talisca, ülkesinin basınından Placar'a röportaj verdi.

Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Beyoğlu Yeni Çarşı maçında golü Anderson Talisca kaydetti

"BİRKAÇ YIL DAH FENERBAHÇE'DE KALACAĞIM"

Brezilyalı futbolcunun dikkat çeken açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şu an için Brezilya'ya dönmeyeceğim. Burada hâlâ yapmam gereken işler var. Bir gün belki Brezilya'ya dönerim ama birkaç yıl daha Fenerbahçe'de kalacağım, Türkiye'de çok mutluyum."

"KENDİMİ RIVALDO'YA BENZETİYORUM"

"Jorge Jesus, çok gol attığımı gördü ve beni orta saha oyuncusu yaptı. Bu her şeyi değiştirdi. Bugün ben bir orta saha oyuncusuyum. Ben her zaman klasik bir oyun kurucu olmadım, her zaman sahada daha çok varlığımı hissettirdim. Beni ‘modern futbolun 10 numarası’ olarak tanımlayanlar var. Ben klasik bir oyuncu değilim. Bugün bu oyuncular Alan Patrick ve Ganso gibi. Kendimi Rivaldo'ya daha çok benzetiyorum, kalite açısından değil tabii."

Barcelona'nın efsane futbolcularından Brezilyalı Rivaldo

"SÜPER LİG, BREZİLYA LİGİ'NDEN ÖNDE"

Süper Lig'in birinci sınıf olmadığına dair bir fikir var ama kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Fransa'da neredeyse sadece PSG rekabet ediyor. Burada ise birçok güçlü takım var. Yoğunluk açısından Türkiye'nin, Brezilya'nın önünde olduğuna şüphem yok."

"KARİYERİMİ DÜŞÜNSEM MANCHESTER UNITED'A GİDERDİM"

"Benfica'da, Brezilya'da kazandığımın neredeyse aynısını kazanıyordum. Ailemin hayatını değiştirmek için doğru zamandı. Sadece kariyerimi düşünseydim Manchester United'a giderdim ama aradaki fark çok büyüktü. Bunu kimseye söylemedim, birçok kişi bana karşı çıktı ama gerçek nedeni sadece ben biliyorum.."

"BEŞİKTAŞ'TA YAPTIKLARIM SAYGI GÖRDÜ"

"Beşiktaş'ta yaptıklarım saygı gördü ama her zaman o konuşmalar olur. Çok rekabet var ama ben seviyorum. Bu rekabetten hoşlanıyorum."

Anderson Talisca, Beşiktaş formasıyla

"CORINTHIANS'TAN TEKLİF BİLE ALMADIM"

"Feira de Santana'lıyım, Bahia'nın köklü bir taraftarıyım. Ama çocukken Corinthians'a sevgi beslemeye başladım çünkü annem Palmeiras taraftarıydı. Hep böyleydim, onunla oynamayı, onu rahatsız etmeyi severdim, bu yüzden Corinthians'ı sevmeye başladım. Bugün bana hep orada oynamak isteyip istemediğimi soruyorlar ama ben Fenerbahçe'de çok mutluyum. Ve dürüst olmak gerekirse, resmi bir teklif bile almadım."

