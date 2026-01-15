Fenerbahçe, dünyaca ünlü Fransız orta saha N'Golo Kante'ye resmi imzayı attırmak için geri sayıma geçti. Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da forma giyen yıldızın Süper Lig'e transferi, Fransız basınında şaşkınlıkla karşılanırken; bonservis bedeli ve Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki oyuncuya ödeyeceği maaşa dair haber de gündem oldu.

Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u renklerine bağlayan Fenerbahçe, kısa süre içinde N'Golo Kante'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Ertan Torunoğulları, "Kante geliyor mu?" sorusuna "Geliyor" diyerek, sarı-lacivertlilere müjdeyi verdi.

N'golo Kante, Chelsea formasıyla (Fotoğraf: Instagram)

2,5 YILLIK KONTRAT, 8 MİLYON EURO MAAŞ

Sabah gazetesi, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyla anlaşma sağladığı maaşı duyurdu. Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilen sarı-lacivertlilerin, Fransız futbolcuyla senelik 8 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı iddia edildi.

12 MİLYON EURO ALACAĞINI BIRAKACAK

Al-Ittihad'dan yıllık 25 milyon euro kazanan deneyimli orta saha, yaklaşık 12 milyon euro alacağından feragat edeceği ve bu bedelin bonservis olarak kabul edileceği aktarıldı. Böylece Konte, sarı-lacivertlilere bedelsiz katılacak.

FRANSIZ BASINI ŞAŞTI KALDI

N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferi, Fransız basınında büyük şaşkınlığa neden oldu. Paris FC ve Monaco başta olmak üzere birçok Fransız ekibinin istediği futbolcunun ülkesine dönmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

