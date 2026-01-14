Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Mert Günok'u kadrosuna katan ve N’Golo Kante ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün, Atletico Madrid ve Norveçli golcü Alexander Sörloth'a yaptığı teklifin detayları belli oldu.

Devre arası transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Samsunspor'dan Anthony Musaba, Laziaodan Matteo Guendouzi, Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Mert Günok'u renklerine bağlayan ve Fransız ön libero N'Golo Kante için şartları zorlayan sarı-lacivertlilerde yeni hedef Alexander Sörloth.

FaceTime görüşmesinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a "Devre arasında gelemiyorum. Çok isterdim ama şimdilik bu transfer olmayacak" diyen Norveçli golcüye yapılan teklifin detayları ortaya çıktı.

Alexander Sörloth

25 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, gazeteci Sercan Hamzaoğlu'na yaptığı açıklamada "Atletico Madrid'e 25 milyon euro teklif ettik, 30 milyon euroya kadar çıkıp bu transferi gerçekleştirecektik" ifadelerini kullandı.

12 MİLYON EURO GARANTİ MAAŞ

Sarı-lacivertli kulübün, 30 yaşındaki golcüye futbolcuya yıllık 12 milyon euroluk maaş teklif ettiği ve bu ücret üzerinden prensipte anlaşıldığı öğrenildi.

"SEZON SONUNA KADAR ATLETICO MADRID'DEYİM"

Sörloth'un, Sadettin Saran'a "Diego Simeone ile konuştum, sezon sonuna kadar beni takımda tutmak istiyor. Ayrıca ikinci çocuğumuz yeni dünyaya geldi, eşim de şimdilik ülke değiştirmek istemiyor" dediği belirtildi. Teklifi kabul edemediği için üzgün olan Sörloth'un, sezon sonu için sarı-lacivertlilere açık kapı bıraktığı vurgulandı.

Sadettin Saran

İspanyol ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden yıldız golcü, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 24 maça çıktı. Norveçli santrfor, 7 gol ve 1 asist kaydetti.

