Fenerbahçe Ngolo Kante ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, Ngolo Kante ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli yöneticiler, Ngolo Kante'nin kulübü Al-Ittihad’ı ikna etmek için resmi görüşmelere başladı.
Spor 11 dk önce
Fenerbahçe, N'golo Kante ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.
- Sarı lacivertli kulübün yöneticileri Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, Al-Ittihad ile transferi sonuçlandırmak için görüşmelere başladı.
- Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu haberini paylaştı.
Fenerbahçe, yıldız orta saha Ngolo Kante ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertliler, dünya yıldızı N'golo Kante ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.
KULÜBÜ İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sarı-lacivertli kulübün yöneticileri Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, Al-Ittihad ile transferi sonuçlandırmak ve oyuncunun kulübünü ikna etmek için görüşmelere başladı.
