Fenerbahçe, Ngolo Kante ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli yöneticiler, Ngolo Kante'nin kulübü Al-Ittihad’ı ikna etmek için resmi görüşmelere başladı.

Fenerbahçe, yıldız orta saha Ngolo Kante ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertliler, dünya yıldızı N'golo Kante ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Ngolo Kante

KULÜBÜ İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sarı-lacivertli kulübün yöneticileri Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, Al-Ittihad ile transferi sonuçlandırmak ve oyuncunun kulübünü ikna etmek için görüşmelere başladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası