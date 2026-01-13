Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha Fred'i, Yunanistan temsilcisi Olympiakos yakın markaja aldı. 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya, ülkesinden de talipler var.

Devre arasında Samsunspor'dan Anthony Musaba, Lazio'dan Matteo Guendouzi ve Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı kaleci Mert Günok'u renklerine bağlayan Fenerbahçe'de sürpriz vedalar da yaşanabilir.

Fred

HT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertli takımın Brezilyalı futbolcusu Fred'i, Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos yakından takip ediyor. Deneyimli orta sahaya, Olympiakos'un yanı sıra ülkesi Brezilya'dan da talipler bulunuyor.

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 24 maçta 1421 dakika sahada kaldı. Futbolcu analiz sitesi Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Brezilyalı yıldız, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası