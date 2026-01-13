SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: Fred'e iki ülkeden transfer kancası
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha Fred'i, Yunanistan temsilcisi Olympiakos yakın markaja aldı. 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya, ülkesinden de talipler var.
Fenerbahçe forması giyen Fred'in, Olympiakos tarafından takibe alındığı belirtildi.
- Fred'i, ara transfer için Olympiakos ve Brezilya takımları takip ediyor.
- 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 24 maçta 1421 dakika sahada kalırken; 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Devre arasında Samsunspor'dan Anthony Musaba, Lazio'dan Matteo Guendouzi ve Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı kaleci Mert Günok'u renklerine bağlayan Fenerbahçe'de sürpriz vedalar da yaşanabilir.
HT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertli takımın Brezilyalı futbolcusu Fred'i, Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos yakından takip ediyor. Deneyimli orta sahaya, Olympiakos'un yanı sıra ülkesi Brezilya'dan da talipler bulunuyor.
32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 24 maçta 1421 dakika sahada kaldı. Futbolcu analiz sitesi Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Brezilyalı yıldız, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
