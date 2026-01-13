Süper Kupa Finali'nde karşılaştığı Galatasaray'ı baştan sona üstün bir oyunla 2-0 yenerek, kupayı müzesine götüren Fenerbahçe'de teknik patron Domenico Tedesco'dan transfer açıklaması geldi. İtalyan çalıştırıcı, Milan forveti Christopher Nkunku'yla ilgili çıkan iddialara cevap verdi.

Devre arasında Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, forvete yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin bu bölge için ilgilendiği isimler arasında Serie A ekibi Milan’da forma giyen Christopher Nkunku da yer alıyor.

"NKUNKU'NUN ŞUA ANDA TÜRKİYE'YE GELME İHTİMALİ DÜŞÜK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenio Tedesco, İtalyan basınından La Gazetta della Sport’a verdiği röportajda, Almanya temsilcisi Leipzig'de birlikte çalıştığı eski oyuncusu hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

Tedesco, 28 yaşındaki Fransız oyuncunun Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili soru üzerine, "Söylentileri anlıyorum çünkü Christopher'a çok saygı duyuyorum ve birlikte 2022 Almanya Kupası'nı, Leipzig'in tarihindeki ilk kupasını birlikte kazandık. Ancak ocak transfer dönemi tuhaf, kimi transfer edeceğinize karar veremezsiniz. Bu tamamen size bağlı değil. Şu anda Christopher'ın Türkiye'ye gelmesinin pek mümkün olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"SKRINIAR'I BIRAKMAM"

40 yaşındaki çalıştırıcı, "Milan Skriniar'ın İtalya'ya dönme olasılığı nedir?" sorusunu ise "Onu bırakmamın imkanı yok. Milan hem saha içinde hem de saha dışında çok önemli; iyi bir insan, harika bir adam. Her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim" şeklinde cevapladı.

16 MAÇTA 4 GOL

Chelsea’den sezon başında Milan'a transfer olan Christopher Nkunku, İtalyan ekibinde 16 maça çıkarken; 4 gol ve 2 asist kaydetti. Nkunku, kariyerinde daha önce PSG forması da giydi.

