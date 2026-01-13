F.Bahçe En-Nesyri’yi Al Saad’a kiralıyor, yerine süper bir golcü alıyor. Guendouzi ve Musaba ile kadrosunu güçlendiren sarı lacivertli yönetim santrfor sıkıntısını da çözmeye çok yaklaştı. Uruguaylı yıldıza ilk teklif yapıldı.

MEHMET EMİN ULUÇ - Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe’de golcü transferi için dünyaca ünlü yıldız bir isim hedefte. Sezon başında Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal’e 53 milyon avro bonservis karşılığında transfer olan Uruguaylı oyuncu Darwin Nunez’le temasa geçildi. 26 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Arabistan’dan ayrılarak yeniden Avrupa’da forma giymek istediği zaten biliniyordu. En-Nesyri’nin Al Saad’a kiralık transferinde sona gelindiği ve Nunez’le pazarlık masasına oturulduğu öğrenildi.

FRED’E TEKLİFLER VAR

Darwin Nunez önerisini teknik direktör Domenico Tedesco’nun önüne koyan Fenerbahçe yönetimi, İtalyan hocadan da olumlu cevap aldı ve harekete geçti. Fener taraftarına bir müjde de orta saha için geldi. Sarı lacivertlilerlin N’Golo Kante için kulübü Al-İttihad’a resmî teklife hazırlandığı iddia edildi. Bomba haberi İtalyan medyası duyurdu. Fakat bunun için önce Fred’in takımdan gönderilmesi gerektiği ifade edildi. Yunan kulüplerinin sambacı için 10 milyon avroyu bulan tekliflerinin olduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan ekibiyle toplam 16 maça çıkan Darwin Nunez, takımına 7 gol ve 4 asistlik önemli bir katkı sağladı.

YEDEK ADAY DOVBYK

Transferde seri hamlelerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, golcü sıkıntısını çözmek için sadece Darwin Nunez girişimiyle yetinmiyor. Her ihtimale karşı dümen Roma’ya da kırıldı. Domenico Tedesco’nun da onay verdiği Artem Dovbyk için İtalyan kulübüyle temasa geçildi ve teklif verildi. Piyasa değeri 20 milyon avro olan 28 yaşındaki Ukraynalı millî yıldız bu sezon 17 maçta 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Sarı lacivertliler eğer Nunez’de bir son dakika pürüzü yaşarsa Dovbyk’i de kadrosuna katabilir.

