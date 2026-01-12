Ara transfer dönemine fırtına gibi bir giriş yaparak Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, Fransız yıldız Ngolo Kante için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Devre arası transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'nin, kariyerini Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad'da sürdüren Ngolo Kante için devrede olduğu öne sürüldü.

KANTE İÇİN RESMİ TEKLİF

Fenerbahçe yönetiminin, dünya futbolunun önemli orta saha oyuncularından olan 34 yaşındaki tecrübeli isim N'Golo Kante için resmi teklif yaptığı öğrenildi.

N'Golo Kante

YARIN GÖRÜŞME YAPILACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertliler, Fransız yıldız futbolcunun transferiyle ilgili süreci hızlandırdı.



Bu kapsamda (yarın) 13 Ocak Salı günü, Kante'nin menajeri ile kritik bir görüşme gerçekleştirilecek.

