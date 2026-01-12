Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'den Ngolo Kante hamlesi: Transfer için tarih verildi
Ara transfer dönemine fırtına gibi bir giriş yaparak Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, Fransız yıldız Ngolo Kante için resmi teklif yaptığı iddia edildi.
Devre arası transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'nin, kariyerini Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad'da sürdüren Ngolo Kante için devrede olduğu öne sürüldü.
KANTE İÇİN RESMİ TEKLİF
Fenerbahçe yönetiminin, dünya futbolunun önemli orta saha oyuncularından olan 34 yaşındaki tecrübeli isim N'Golo Kante için resmi teklif yaptığı öğrenildi.
YARIN GÖRÜŞME YAPILACAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertliler, Fransız yıldız futbolcunun transferiyle ilgili süreci hızlandırdı.
Bu kapsamda (yarın) 13 Ocak Salı günü, Kante'nin menajeri ile kritik bir görüşme gerçekleştirilecek.
