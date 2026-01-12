Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray'ın, Tottenham'dan ayrılmaya sıcak bakan 20 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu Mathys Tel'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etmek istediği iddia edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Premier Lig ekibi Tottenham'da forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılmak isteyen 20'lik golcü Mathys Tel'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

3 KULÜP YARIŞTA

Guardian Sport'un haberine göre; 20 yaşındaki Fransız yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Paris FC de Tottenham'a resmi ilgi bildiren kulüpler arasında.

DÜNYA KUPASI'NI HEDEFLİYOR

Haberde, Mathys Tel'in bu sezon Premier Lig'de yeterli süre alamamasından dolayı rahatsız olduğu ve 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek için düzenli forma giyeceği bir takıma gitmek istediği vurgulandı. Fransız oyuncunun, Didier Deschamps'ın dikkatini çekebilmek için istikrarlı oynayabileceği bir takım aradığı kaydedildi.

TOTTENHAM BIRAKMAK İSTEMİYOR

Tottenham'ın ise Brennan Johnson'ı Crystal Palace'a satmasına rağmen 20 yaşındaki forvet oyuncusunu bırakma konusunda isteksiz olduğu ancak artan ilgi nedeniyle kiralama ihtimalini tamamen dışlamadığı belirtildi.

BU SEZON 3 KEZ AĞLARI SARSTI

Tottenham formasıyla bu sezon Premier Lig'de 5 maça ilk 11'de çıkıp 2 gol atan Tel, sonradan oyuna girdiği 9 maçta ise 1 kez gol sevinci yaşadı.

