Galatasaray'ın imza için İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner'in transferi, Borussia Mönchengladbach cephesinden gelen açıklama sonrası iptal oldu.

Devre arası transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner, Almanya'ya geri döndü.

TRANSFER İPTAL EDİLDİ

Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirme hamlesi, beklenmedik bir krizle iptal oldu.

Dursun Özbek yönetimi, Borussia Mönchengladbach’ın U19 takımında forma giyen kanat oyuncusu Can Armando Güner için anlaşma sağladıktan sonra genç futbolcuyu sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul’a getirdi.

Can Armando Güner

MÖNCHENGLADBACH CEPHESİ: HABERİMİZ YOK

Bu gelişmenin ardından Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Güner’in İstanbul’a gitmesi biz şaşırttı çünkü bize herhangi bir teklif ulaşmadı. Son iki gün bizi şaşırttı çünkü hiçbir şey almadık. Sadece basından duyuyoruz. Bizden bir şey isteyen varsa tüm telefon numaralarımız ve e-posta adreslerimiz sitemizde mevcut." sözleriyle kendilerine bir teklif yapılmadığını kaydetti.

ALMANYA'YA GERİ DÖNDÜ

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği ve anlaşma sağladığı Can Armando Güner, kulübünün yoğun baskısı ve oyuncuyu şikâyet etme ihtimali nedeniyle bugün Almanya’ya geri döndü.

Genç oyuncunun mevcut kulübüyle yaşadığı anlaşmazlığın çözülmemesi halinde transferin sezon sonuna kalması ya da tamamen rafa kalkması gündemde.

