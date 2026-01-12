Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Süper Kupa finali sonrası... Dağıtılan yağmurlukların kalitesizliğini kabul eden ve taraftardan özür dileyen Özbek, çirkin, seviyesiz sosyal medya paylaşımları için de TFF’yi göreve davet etti.

ALİ NACİ KÜÇÜK - İstanbul Olimpiyat Stadı’nda Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olan Galatasaray’da üzüntü hâkim... Sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, finalde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kendi taraftarlarına dağıtılan kalitesiz yağmurluklardan dolayı özür dileyen Özbek “Ortaya çıkan görüntü Galatasaray’a yakışan bir hassasiyeti yansıtmamıştır. Bu sorumluluk bize aittir ve önümüzdeki dönemde bu tip sorunlar yaşanmayacaktır” dedi. Transfer konusunda da ‘kalite’ vurgusunda bulunan Özbek, taraftarın kendilerine güvenmesini ve sabırlı olmasını istedi.

ÜZGÜNÜZ AMA...

Rahmetli Gökmen Özdenak adına yapılan saygı duruşu sırasındaki çirkin tezahüratlara da sitem eden Özbek, maç sonu F.Bahçe’nin sosyal medya hesaplarından ve bazı futbolcuların seviyesiz paylaşımlarından dolayı da kınama yapıp TFF’yi göreve davet etti. Özbek özet olarak da; “Kaybetmeye alışkın olmayan bir camia ile, kazanmaya uzun süredir hasret kalmış; bu hasretin getirdiği öfkeyi ve sevgisizliği diline yansıtan bir camianın karşılaşmasını izledik. Üzgünüz. Galatasaray camiası her hayal kırıklığından dersleri alıp güçlenerek, büyüyerek çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

ÇİLE ASLAN’IM ÇİLE!

Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki Süper Kupa finalinde takımı Galatasaray’ı desteklemeye giden taraftar büyük sıkıntılar yaşadı. Taraftarın yönlendirildiği stada çıkan yol kilitlendi! 17.00’de yan yolda olan Galatasaray taraftarı araçlarını bırakıp yürüyerek 18.50’de ancak Olimpiyat Stadı’na giriş yapabildi. Yaklaşık 2 bin 100 Galatasaray taraftarı bileti olmasına rağmen stada gidemedi ya da yaşanan zorluk sebebiyle vazgeçti! Bir de yönetimin yağmurluk tercihi de can sıktı. Yönetici Bora Bahçetepe’nin organize ettiği ve taraftara dağıtılan kırmızı yağmurlukların kalitesiz ve ucuz olması büyük eleştiri aldı.

