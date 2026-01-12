Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın imza için İstanbul'a getirdiği ancak Borussia Mönchengladbach cephesinden gelen açıklama sonrası beklemeye geçtiği Can Armando Güner transferinde devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan ve Mönchengladbach cephesinde gelen açıklama öncesinde İstanbul'da olan Can Armando Güner için görüşme yapacağı belirtildi.

FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; Can Armando Güner'in temsilcisi, Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.



Galatasaray'ın oyuncuya olan ilgisinin sürerken Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle transfer yarışı kızışacak.

ALMANYA'YA DÖNDÜ

Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği ve anlaşma sağladığı Can Armando Güner, kulübünün yoğun baskısı ve oyuncuyu şikâyet etme ihtimali nedeniyle bugün Almanya’ya geri döndü.

