ABD ve İsrail sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlatırken bölgede teyakkuza geçildi. Saldırılar için neden bugünün seçildiğine dair ise ilginç bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

BİRÇOK KENTİ HEDEF ALDILAR

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

Saldırmak için neden 28 Şubat'ı seçtiler? Netanyahu yine kendini kurtarmış

İRAN FÜZELERİNİ GÖNDERDİ

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

NEDEN BUGÜNÜ SEÇTİLER?

Diğer yandan İsrail ve ABD'nin saldırı için neden 28 Şubat'ı seçtiğine dair bazı iddialar ortaya atıldı. The Times of Israel'in haberine göre bu akşam İsrail'de hükümet karşıtı protestolar düzenlenecekti. Ancak savaşın başlamasıyla söz konusu eylemler iptal edildi.

