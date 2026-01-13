Fenerbahçe, orta sahadaki yeni ikilisini Süper Kupa’da buldu. Matteo Guendouzi ile İsmail Yüksek, Lemina-Torreira çiftine sağladıkları üstünlükle dengeyi bozdu. Gardı düşen G.Saray, kupanın sarı lacivertlilere gidişini çaresizce izledi… Öte yandan Lazio’nun hocası Maurizio Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi.

Günümüz futbolunda en belirleyici mevkilerden birisi hiç şüphesiz orta saha. Galatasaray bu bölgede kurduğu üstünlükle son yıllarda kupalara ambargo koymuştu ki, Süper Kupa’da dengeler bozuldu. Fenerbahçe’nin son dakika transferi Matteo Guendouzi ile İsmail Yüksek müthiş bir uyum ve yüksek tempolu oyunla Torreia-Lemina ikilisini saf dışı bırakınca ibre Fenerbahçe’ye döndü. Her ikisi de hem ofansif hem defansif özelliklere sahip fizik gücü yüksek Guendouzi ve İsmail, Torreira ile Lemina’yı tam anlamıyla sahadan sildi ve Galatasaray devre dışı kaldı.

İSTATİSTİKSEL FARK

Guendouzi-İsmail ikilisi, ikili mücadelelerde Torreira-Lemina’ya 20’ye 8’lik ezici bir üstünlük sağlarken, sahipsiz top kazanma (14-8), top çalma (8-3), dripling (7-0), sahipsiz top kazanma (14-5) istatistiklerinde büyük farklar ortaya çıktı. Galatasaray oyun kurmakta bile zorlanırken, Fenerbahçe güle oynaya kupaya uzandı. Fenerbahçe taraftarını coşturan bu yeni ikili yeni bir rekabeti de körüklemiş oldu. Guendouzi’nin yeri garanti, ancak birisi sakatlık, diğeri ceza sebebiyle Süper Kupa’da forma giyemeyen Alvarez ile Fred’in İsmail’den formayı almak için çok çalışması gerek.

BİTİRİM İKİLİ

Fenerbahçe taraftarı, Guendouzi-İsmail ikilisini çok sevdi. Kusursuz bir uyum sergileyen bu ikilinin yeri bundan sonra da garanti gibi. Bu arada ülkesi Brezilya’dan teklifler alan Fred’in ayrılması hâlinde sarı lacivertliler Alanyaspor’dan Maestro’yu kadroya katmayı düşünüyor.

Leroy Sane - İsmail Yüksek

LAZİO’DA İSYAN

Matteo Guendouzi İtalya’da gündem olmaya devam ediyor. Lazio’nun hocası Maurizio Sarri, “Ondan iyisi 80 milyon avro” sözleriyle Guendouzi’nin satışına tepkisini dile getirdi. Lazio taraftarı da bu satış sebebiyle yönetimi istifaya davet etmişti.

Matteo Guendouzi

