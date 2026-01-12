Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun kadro düşünmediği ve ayrılığına onay verdiği Sebastian Szymanski, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer oluyor.

Ara transfer dönemine hareketli giren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarının yanı sıra ayrılacak futbolcular için de görüşmelerine devam ediyor.

4 YILLIK ANLAŞMA

Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi ve Mert Günok transferlerinin ardından Sebastian Szymanski'nin geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Fransız ekibi Rennes, Polonyalı futbolcu ile 2030 yılına kadar geçerli olacak sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

13 MİLYON EURO

Fransız ekibi Rennes, transferi tamamlamak adına Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürürken sarı lacivertli kulübe bonuslar dahil 13 milyon avro teklif edildi.

Taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği ve transferin kısa süre içinde netlik kazanabileceği belirtildi.

