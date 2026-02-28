İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası ABD kanalı NBC News'e konuşarak ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi. ABD ile şu an doğrudan temas olmadığını belirten Arakçi, "Düşmana boyun eğmeyeceğiz" diyerek Amerikan üslerine yönelik saldırıları "meşru müdafaa" olarak niteledi. İran lideri Ali Hamaney'in hayatta olduğunu söyleyen Arakçi, görüşmeler sürerken saldırı yapılmasını eleştirip "saldırganlara gereken dersi vereceğiz" mesajı verdi.

ABD ve İsrail'in saldırılar düzenlediği İran'dan, ABD Başkanı Donald Trump'a net bir mesaj geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Orta Doğu'da cereyan eden savaşa ilişkin ilk kez konuşarak ABD kanalı NBC News'e röportaj verdi. Arakçi ayrıca İran dini lideri Ayetulah Ali Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin olarak da konuştu.

ARAKÇİ'DEN TRUMP'A MESAJ

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Trump hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başka bir ülkenin Cumhurbaşkanı, ne kadar güçlü olursa olsun, başka bir ülkenin halkı adına karar vermeye hakkı yoktur."

"ŞU AN İLETİŞİM YOK"

ABD ile temas iddialarına da değinen Arakçi, şu anda doğrudan bir iletişim olmadığını söyleyerek, "Şu anda herhangi bir iletişim yok. Ama Amerikalılar bizimle konuşmak istiyorsa, benimle nasıl iletişime geçebileceklerini biliyorlar." dedi.

İran Dişişleri Bakanı Arakçi, İran liderliğine yönelik iddialara ilişkin şunları söyledi:

"Ayetullah Ali Hamaney bildiğim kadarıyla hayatta. Neredeyse tüm yetkililer güvende ve hayattadır. Bir ya da iki komutanı kaybetmiş olabiliriz, ancak bu büyük bir sorun değil."

"BİZE SALDIRDIKLARINI SADECE OTURUP İZLEYEMEYİZ"

ABD üslerine yönelik saldırılar hakkında İran Dışişleri Bakanı Arakçi, bunun bir “meşru müdafaa” olduğunu savunarak, "Amerikan üslerine kendimizi savunma eylemi olarak saldırıyoruz. Bize saldırdıklarını sadece oturup izleyemeyiz. Biz büyük bir medeniyete sahip büyük bir ulusuz; binlerce yıldır ayakta kaldık. Kendimizi nasıl savunacağımızı biliyoruz ve hayatta kalacağız." dedi.

"GÖRÜŞMELER SÜRERKEN SALDIRIYI ANLAMIYORUZ"

ABD ile yürütülen diplomatik temaslara da değinen İranlı bakan, Washington yönetimine tepki göstererek, "ABD yönetiminin neden görüşmelere başlamakta ısrar ettiğini ve ardından görüşmelerin ortasında diğer tarafa saldırdığını bilmiyorum. Belki de Amerika Birleşik Devletleri’ni kendi menfaatleri için bu çatışmaya sürükleyenler başkalarıydı." ifadelerini kullandı.

"SALDIRGANLARA HAK ETTİKLERİ DERSİ VERECEĞİZ"

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, önceki çatışmalardan ders çıkardıklarını belirterek, "Önceki savaştan birçok ders aldık ve saldırganlara hak ettikleri dersi vereceğiz." açıklamasını yaptı.

