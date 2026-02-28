İsrail'in İran'a hava saldırısının ilk görüntüsü paylaşıldı
Orta Doğu'da kritik saatler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İsrail ordusu, İran'a yönelik düzenlenen hava saldırısının ilk görüntülerini paylaştı.
- İsrail ve ABD, İran'ı vurmaya başladı.
- Saldırılar sabah saatlerinde başladı.
- İsrail ordusu ilk görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde İran'ın batısında vurulan yüzlerce hedeften bazıları yer aldı.
NE OLMUŞTU?
İsrail sabah saatlerinde İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.
İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.