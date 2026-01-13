SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya iki transfer daha: Anlaşma sağlandı, resmi açıklama bekleniyor
Kasımpaşa, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Süper Lig ekibi, devre arasında sarı-lacivertlilerden iki transfer daha yapmaya hazırlanıyor.
Kasımpaşa, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun transferleri için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı.
- Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'nin arsından Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'yu da kadrosuna katmak istiyor.
- Cenk Tosun'un bonservisiyle, Becao'nun kiralık olarak Kasımpaşa'ya imza atması bekleniyor.
İrfan Can Kahveci'yi geçtiğimiz günlerde kadrosuna katan Kasımpaşa, devre arasında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan diğer isimler Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'yu da renklerine bağlıyor. İstanbul kulübü, iki futbolcunun transferi için geri sayıma geçti.
BİRİ BONSERVİSİYLE, BİRİ KİRALIK
HT Spor'da yer alan habere göre, Kasımpaşa, teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği 34 yaşındaki golcü Cenk Tosun ve Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı.
İki kulüp arasındaki son pürüzlerin giderilmesiyle birlikte Cenk Tosun'un bonservisiyle, Becao'nun ise kiralık olarak Kasımpaşa'ya imza atacağı öğrenildi. İki transferlerin de kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
