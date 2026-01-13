Kasımpaşa, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Süper Lig ekibi, devre arasında sarı-lacivertlilerden iki transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

İrfan Can Kahveci'yi geçtiğimiz günlerde kadrosuna katan Kasımpaşa, devre arasında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan diğer isimler Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'yu da renklerine bağlıyor. İstanbul kulübü, iki futbolcunun transferi için geri sayıma geçti.

BİRİ BONSERVİSİYLE, BİRİ KİRALIK

HT Spor'da yer alan habere göre, Kasımpaşa, teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği 34 yaşındaki golcü Cenk Tosun ve Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı.

Rodrigo Becao

İki kulüp arasındaki son pürüzlerin giderilmesiyle birlikte Cenk Tosun'un bonservisiyle, Becao'nun ise kiralık olarak Kasımpaşa'ya imza atacağı öğrenildi. İki transferlerin de kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Cenk Tosun

