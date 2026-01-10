Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den kadrolarına kattıkları İrfan Can Kahveci'ye övgüde bulundu. Milli yıldızın çok kaliteli bir futbolcu olduğunu söyleyen 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyuncu olarak Türkiye'nin hala en iyisi" dedi. İrfan Can'ın gönderilmesine ilişkin olarak kendi kariyerinden örnek veren Belözoğlu, "Büyük takımlar bazen bu tercihi yapıyor. Fenerbahçe beni de 2 kere gönderdi, 3 kez döndüm. Futbolda bunlar var." diye konuştu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, TRT Spor'da katıldığı programda yeni transferleri milli futbolcu İrfan Can Kahveci hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

"İRFAN CAN, TÜRKİYE'NİN HALA EN İYİSİ"

İrfan Can Kahveci transferi hakkında konuşan Belözoğlu, "Bu transferin duygusal boyutu var, oyuncu olarak Türkiye'nin hala en iyisi, nasıl bir oyun oynatmak istediğimi biliyor. Kasımpaşa'nın yenilenen projesinin kendisine uygun gelmesi ve Montella ile görüşüp Milli Takım için oynaması gerektiğini söylemesi, bu transferin gerçekleşmesini sağladı. İrfan belirleyici bir oyuncu, hem 8 hem 6 ayağı çok temiz olan bir oyuncu. İrfan kendini konfor alanında hissettiğinde onun çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Büyük takımlar bazen bu tercihi yapıyor. Fenerbahçe beni de 2 kere gönderdi, 3 kez döndüm. Futbolda bunlar var. Geri adımları çıkış vesilesi olarak görmek lazım." dedi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Tedesco derbi öncesi müjdeyi verdi: Kadroda olacak

"BİTME AŞAMASINA GELEN 1-2 OYUNCU VAR"

Transferde 1-2 isimle imza aşamasına geldiklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "3-4 tane oyunun rengini değiştirebilecek oyuncuya ihtiyacımız var. Bitme aşamasına gelen 1-2 oyuncu var. Önümüzdeki sene tamamen farklı bir profil yapısı olan bir kulüp yapısı oluşturmak istiyoruz. Oyuncu geliştiren ve pazarlayan bir kulüp yapısı yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"AVRUPA'DAN BİR TAKIMLA ANLAŞMIŞTIM"

Hedefinin Avrupa'da bir takımı çalıştırmak olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Burada oyuncu yetiştirme ve geliştirme açısından kendimi geliştireceğimi düşündüğüm için geldim. Hedefim burada işimi en iyisini yaptıktan sonra Avrupa'da bu işi yapmak istiyorum. Kasımpaşa ile imzalamadan önce bir Avrupa takımıyla anlaşmıştım." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası