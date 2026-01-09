Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacakları mücadele öncesinde ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:

"TALİSCA GERİ DÖNDÜ"

"Fenerbahçe ile ilk finalimi oynamak için sabırsızlanıyorum! Hazırız! Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Herkes pozitif. Son idmanı yaptık, Talisca geri döndü. Matteo Guendouzi takımla ilk kez çalıştı. Aynı şekilde Mert Günok da yeni geldi, iki idman yaptı. Takım olarak sabırsızlanıyoruz."

"ÖNEMLİ OLAN DEĞİŞTİREBİLECEĞİMİZ ŞEYLER"

"Bu durumu önemsemiyorum. Önemli olan şey değiştirebileceğimiz şeyler. Nerede oynayacağımıza etki edemeyiz. Hangi oyuncularla ve nasıl oynayacağımız benim için önemli. Gerisinin önemi yok."

"O HEP KAZANMAK İSTER, WİNNER BİR OYUNCU"

"Matteo Guendouzi'ye şans vermeniz halinde nasıl performans bekliyorsunuz?

"İki gün önce Lazio ile 90 dakika oynadı. Çok kolay ve net değil ne kadar oynayacağı. Kendisi ile konuşacağız ve karar vereceğiz. O hep kazanmak ister, winner bir oyuncu. Prime döneminde Fenerbahçe'yi seçti. 35 yaşında, kariyerinin sonunda gelmedi. Prime döneminde geldi, çok mutluyuz. Herkes çok iyi bir iş çıkardı. Onu aldığımız için mutluyuz. Nasıl oynayacağını göreceğiz, tek isteğimiz burada oynarken keyif alması."

"DERBİDE SAYGI DA ÇOK ÖNEMLİ"

"Bu sezon ilk maça bakacak olursanız, bence çok iyi ve güzel bir maçtı. İki takım da çok kaliteli. Rekabet iyidir. Rekabet olmasa, futbol ilginç olmaz. Derbi oynamayı ben de severim. Saygı da çok önemli. Onlara karşı ikinci derbimi oynamak için sabırsızlanıyorum."

