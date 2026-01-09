Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile yapacakları müsabaka öncesinde ortak basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, mücadele öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Tedesco derbi öncesi müjdeyi verdi: Kadroda olacak

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"FENERBAHÇE YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

"Burada hep beraber olduğumuz için mutluyuz. Bir önceki finalde bir arada olamadık. Fenerbahçe yönetimine, teknik direktörüne ve oyuncusuna teşekkür ederim. Dışarıdaki insanların tepkilerine yol açmadan bu rekabetin saha içerisinde devam etmesi en büyük dileğim. Güzel bir maç olsun."

"KAZANAN TAKIM PSİKOLOJİK AVANTAJ ELDE EDECEK"

"Kupayı kazanacak takım psikolojik avantaj elde edecek. Ancak dostluk içinde geçmesi önemli. En büyük dileğim bu. Bu saatten sonra stat ve hava şartlarını konuşmaya gerek yok. Herkes maça hazır."

"SEYİR ZEVKİ BU KEZ DAHA YÜKSEK OLACAKTIR"

"İki takım da yarı finalde kupayı ne kadar kazanmak istediğini gösterdi. Yine çok isteyen iki takım olacak. Lig maçları korkuların fazla olduğu maçlar olabiliyor ama yine de herkes kazanmak için çıkıyor. Bazen rakiplerin de kaybetmemek istediği maçlar oldu. Bu sadece benim zamanımda değil, daha önce de oldu. Oyuncuların üzerindeki stresi ve baskıyı görüyorsunuz. İki takım da kazanmaya oynayacak. Zevkli ve çekişmeli geçecek. Seyir zevki bu kez daha yüksek olacaktır."

"TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

"Fenerbahçe üç transfer yaptı, siz biraz transferde yavaş hareket etmek durumunda mı kaldınız?"

"Çok iyi kadromuz var. Osimhen ve Jakobs, Afrika Kupası'nda. Singo olmayacak. Diğer oyuncular hazır. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Transfer sadece sizin elinizde olmuyor. Ya çok yüksek paralar vereceksiniz ya da sözleşme ile ilgili kolay çıkabilecek oyuncuları tercih etmek durumundasınız. Şampiyonlar Ligi'nde de yeni transferleri oynatamayacağımız için zaman var. Doğru oyuncuları, doğru zamanda getireceğiz. Benim için de zor oluyor. Hem maç oynuyoruz, hem de sürekli transfer için görüş bildiriyoruz. Önemli transfer çalışmalarımız var, en kısa sürede takviyeler olacak. Kimsenin şüphesi olmasın."

Haberle İlgili Daha Fazlası