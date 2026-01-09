Fenerbahçe'de Süper Lig'deki Eyüpspor maçında sakatlanan Anderson Talisca, Süper Kupa finalinde yarın oynanacak Galatasaray derbisinde kadroda olacak.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada kadroda yer alacak.

DERBİDE KADRODA OLACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sakatlığını atlatan Talisca, Galatasaray maçı öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

31 yaşındaki oyuncu, Galatasaray maçının kadrosunda yer alacak ve Tedesco'nun şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen yeni transferi Anthony Musaba'nın yanı sıra sarı-lacivertli kulübe dönen tecrübeli kaleci Mert Günok ve Lazio'dan transfer edilen Matteo Guendouzi'nin yarınki maçta kadroda yer alması bekleniyor.

