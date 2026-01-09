Fenerbahçe'nin Lookman transferini duyurdular: Anlaşma sağlandı, işte maaşı
Ara transfer döneminde sırasıyla Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u renklerine katan Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Ademola Lookman ile anlaşmaya vardı.
Devre arası transfer döneminde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, Nijeryalı yıldız Ademola Lookman transferinde sona yaklaştığı ileri sürüldü.
SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI
Sport Mediaset'in haberine göre; Ademola Lookman için bastırmaya devam eden Fenerbahçeli yöneticiler, oyuncunun menajeri ile sözlü anlaşmaya vardı.
ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU
Nijerya forması ile Afrika Kupası'nda mücadele eden yıldız futbolcuya yıllık yaklaşık 9 milyon avro maaş teklif edildiği belirtildi.
Öte yandan Fenerbahçe temsilcilerinin önümüzdeki hafta İtalya'ya gidip Atalanta yöneticileri ile görüşmesi yapacağı kaydedildi.
FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI
Bu sezon teknik ekiple yaşadığı problemler sebebiyle yeteri kadar forma şansı bulamayan Lookman, 16 maçta 1153 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi.