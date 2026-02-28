Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan tarafından Kudüs’ün kalbinde kurulan tarihî Haseki Sultan Tekkesi, 5 asırdır ihtiyaç sahiplerine sıcak aş sunarak Osmanlının vakıf geleneğini yaşatıyor.

Osmanlıdan miras kalan hayır geleneği, Kudüs’ün kalbinde asırlardır sürdürülüyor. Yaklaşık 500 yıllık Osmanlı mimarı Haseki Sultan Tekkesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde ramazan ayında da ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kurmaya devam ediyor.

Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan tarafından 1552’de, Mescid-i Aksa’nın Meclis Kapısı yakınında yaptırılan tekke, Osmanlının Kudüs’teki önemli hayır eserleri arasında yer alıyor. Yüzyıllarca tahsis edilen arazi ve dükkân gelirleriyle ayakta kalan yapı, bugün İslami Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi ve hayırseverlerin bağışlarıyla faaliyet gösteriyor.

1994’te imzalanan Vadi Arabe Barış Anlaşması gereği Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı olan tekke; mutfak, fırın, yemek salonu, kiler, eski ahır ve mescitten oluşuyor. “Kapanmayan hayır kapısı” olan tekke her yıl olduğu gibi bu ramazanda da din ve mezhep ayrımı gözetmeden ücretsiz sıcak yemek dağıtılıyor.

Tekke Müdürü Bessam Ebu Lubde “Bu tekke, Eski Şehir’deki Filistin ve Müslüman halkının mirasının bir parçasıdır. Pandemi ve Gazze’ye yönelik saldırıların sürdüğü son dönemde ihtiyaç sahipleri arttı. Biz de en kaliteli şekilde yemek sağlamaya çalışıyoruz. Mescid-i Aksa personeline de yemek hazırlıyoruz. Tüm yıl boyunca çalışıyoruz. Bu, tek bir fakir insan kalmayana ve burası müze hâline getirilene kadar devam edecek” ifadelerini kullandı. Ebu Lubde, Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının aşevine ekipman sağladığını belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası