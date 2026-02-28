İngiltere’nin Kent şehrinde Miranda Pellecchia (42) isimli kadının köpeği, bir batında 17 yavru dünyaya getirdi.

Sabah 11’de başlayan doğum tam 13 saat sürdü. İki yaşındaki İrlanda Setteri cinsi Marigold adlı köpeğin minyatür siyah poodle cinsi köpekle çiftleşmesiyle dünyaya gelen yavrular, İngiltere’de en geniş İrlanda Doodle’ı ailesini oluşturdu. Pellecchia “Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Bitti dediğimiz anda bir yavru daha geliyordu” ifadelerini kullandı. Yaklaşık sekiz haftalık olan yavruların hepsinin sağlıklı olduğunu aktaran Pellecchia “Gerekli sütü sağlayabilmesi için anne köpeği günde tam 12 kutu mamayla besliyorum” dedi.



