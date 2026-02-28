Brezilya’da 23 Şubat’tan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 68’e yükseldi. Kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Yetkililer devam eden yağışlar nedeniyle yeni sel ve heyelan riskine karşı uyardı.

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde 23 Şubat’tan beri şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 68'e çıktı.

Brezilya'daki sel felaketinde bilanço arttı! Yeni tehlike için uyarı yapıldı

YENİ CESETLER BULUNDU

Minas Gerais Eyaleti İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Juiz de Fora ve Uba kentlerini vuran sellerin ardından yeni cesetlere ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, can kaybının 62'sinin Juiz de Fora'da, 6'sının ise Uba'da olduğu ifade edildi.

KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kayıp 5 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, heyelanlar nedeniyle çöken evlere dikkat çekildi.

YENİ UYARI YAPILDI

Ulusal Doğal Afet İzleme ve Uyarı Merkezi'nden (Cemaden) yapılan açıklamada yağışların süreceği belirtilerek, yeni sel ve ani taşkın riskine karşı uyarıda bulunuldu.

Bu arada, eyalet ve federal yetkililer, afetten etkilenenlere yardım için sivil savunma ekipleri, güvenlik güçleri ve sağlık personelini görevlendirdi.

