Brezilya'da felaket! Binlerce insan evinden oldu, ölü sayısı artıyor
Minas Gerais eyaletinde 24 Şubat’ta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 40’a yükseldi. Çok sayıda ekip kayıp 27 kişiyi arama çalışması başlattı. Yetkililer 3 bin 600 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı, bölge halkına peş peşe uyarılar yapılıyor.
Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde 24 Şubat'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı arttı.
ÖLÜ SAYISI 40'U BULDU, 27 KİŞİDEN HABER YOK
İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldiği aktarılarak, kayıp 27 kişiyi ise arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
İtfaiye, 3 bin 600 kişinin ise evlerini terk ettiğini açıkladı.
ELEKTRİK VE SU DA YOK
Minas Gerais Valisi Romeu Zema, basına yaptığı açıklamada, zor bir zamandan geçtiklerini söyleyerek, "Çok üzücü bir an yaşıyoruz. Son derece yağışlı bir geceydi, birkaç saat içinde neredeyse bir aylık yağış miktarı düştü. Bölgede binlerce kişi elektrik ve su hizmetinden yoksun kaldı. Tahliye edilenler için çeşitli okullar geçici barınma merkezlerine dönüştürüldü. İlk insani yardım kamyonları yola çıktı." diye konuştu.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, basına yaptığı açıklamada, Minas Gerais eyaletini vuran şiddetli yağış nedeniyle hükümetin seferber olduğunu belirterek, "Sevdiklerini kaybeden ailelere en içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullanmıştı.
Juiz de Fora Belediye Başkanı Margarida Salomao, yüksek riskli bölgelerde yaşayanlardan belediye tarafından kurulan sığınma evlerine gitmeleri ve yardım istemeleri çağrısında bulundu.
Yetkililer, bölgede daha fazla yağış beklendiğini belirterek, alarm durumunun sürdüğünü açıkladı ve halktan riskli bölgelerden uzak durmalarını istedi.