Türkiye'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalarak 20 milyar 315 milyon dolar, ithalatı yüzde 0,1 yükselerek 28 milyar 695 milyon dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı 8 milyar 380 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalarak 20 milyar 315 milyon dolar, ithalat yüzde 0,1 artarak 28 milyar 695 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ocakta yıllık bazda yüzde 11,6 artarak 7 milyar 511 milyon dolardan 8 milyar 380 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak 2025'te yüzde 73,8 iken geçen ay yüzde 70,8 olarak kayıtlara geçti.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Geçen ay enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, yüzde 2 azalarak 19 milyar 492 milyon dolardan 19 milyar 107 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, söz konusu ayda yüzde 5,3 artarak 20 milyar 814 milyon dolardan 21 milyar 907 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, ocakta 2 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 1,8 artarak 41 milyar 14 milyon dolar olarak tespit edildi.

Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,2 olarak belirlendi.

İhracat, ithalatı karşılayamadı! Dış ticarette milyarlarca dolarlık açık

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAKTA %11,6 ARTTI

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 artarak 7 milyar 511 milyon dolardan, 8 milyar 380 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak ayında %73,8 iken, 2026 Ocak ayında %70,8'e geriledi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2026 Ocak ayında imalat sanayinin payı %92,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2026 Ocak ayında ara mallarının payı %72,1, sermaye mallarının payı %14,3 ve tüketim mallarının payı %13,1 oldu.

OCAKTA EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 780 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 285 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 216 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 49 milyon dolar ile İtalya, 900 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,7'sini oluşturdu.

İhracat, ithalatı karşılayamadı! Dış ticarette milyarlarca dolarlık açık

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ocak ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 283 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 78 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 870 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 812 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 273 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,9'unu oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2026 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat %5,8, ithalat %3,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %1,5 azalırken, ithalat %3,4 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ocak ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,3'tür.

Ocak ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,9'dur.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT VE İTHALAT

Özel ticaret sistemine göre, 2026 yılı Ocak ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 azalarak 18 milyar 635 milyon dolar, ithalat %2,4 artarak 27 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında dış ticaret açığı %16,6 artarak 7 milyar 628 milyon dolardan, 8 milyar 897 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak ayında %71,6 iken, 2026 Ocak ayında %67,7'ye geriledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası