2025 yılına göre nüfusu 520 bine yaklaşan Çorum’da susuzluk alarmı verildi. Uzun süredir kuraklık tehlikesi altındaki kentte barajlardaki su seviyesi 2 yılda yüzde 78,6 azaldı.

Türkiye’nin farklı noktalarında kuraklık alarmı verilirken, kuraklığın büyük oranda hissedildiği son il Çorum oldu. Çorum'da barajlardaki su seviyesi 2 yılda yüzde 78,6 azaldı.

Çorum Belediyesi, azalan su seviyesinin ardından yazılı bir açıklama yaparak, vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı. Açıklamada kente içme suyu sağlayan barajlardaki toplam doluluk oranının yüzde 4,78'de kaldığı belirtildi.

Son dönemde yağışların etkili olmasına rağmen, barajlardaki kullanılabilir su miktarındaki düşüş eğiliminin devam ettiği bildirildi.

SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

Geçen yılın da kurak geçtiği hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

Yeni Hayat Barajı'nda 2026 şubat ayı itibarıyla kullanılabilir su miktarı, son iki yılın verilerine göre yüzde 47,8 azalarak 4 milyon 483 bin metreküp olarak kaydedildi. Barajın doluluk oranı ise yüzde 17,68 seviyesinde gerçekleşti. Çomar Barajı'nda kullanılabilir su miktarı yüzde 44,5 düşüşle 2 milyon 705 bin metreküp olurken, doluluk oranı yüzde 44,36 olarak ölçüldü. Hatap Barajı'nda ölçülen su seviyesi yüzde 101 oranında gerileyerek eksi 55 metreküp olarak kayıtlara geçti. Kullanılabilir rezervlere göre doluluk oranı eksi yüzde 0,50 olarak ölçüldü. Koçhisar Barajı'nda ise kullanılabilir su miktarı yüzde 90,7 azalarak 2 milyon 600 bin metreküpe düştü. Doluluk oranı ise yüzde 1,61 olarak ölçüldü.

4 BARAJDA ALARM

Toplam rezerv verilerine göre dört barajın kullanılabilir su miktarına ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:

Şubat 2024’te 45 milyon 471 bin metreküp seviyesindeyken, Şubat 2025'te 18 milyon 720 bin metreküpe, Şubat 2026 itibarıyla ise 9 milyon 733 bin metreküpe geriledi. Buna göre iki yıllık süreçte toplam rezervde yaklaşık yüzde 78,6 azalma yaşandı. Bu süreçte vatandaşların su kullanımında planlı ve tasarruflu hareket etmeleri gerekmektedir.

