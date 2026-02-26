Magazin dünyasının beğenilen çiftlerinden Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’dan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Uzun yıllardır uyumlu evlilikleri ve gözlerden uzak ama samimi paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, ilk çocuklarına kucaklarına aldı.

2015 yılında dünyaevine giren Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Set arkadaşlığından evliliğe taşınan ilişkileriyle magazin gündeminin sevilen isimleri haline gelen çift, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini beklediklerini açıklamış ve kız bebek beklediklerini duyurmuştu.

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy ilk çocuklarını kucağına aldı

Hamilelik sürecinde zaman zaman sosyal medyadan heyecanlarını paylaşan ikili, beklenen mutluluk dolu anı yaşadı. Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, kızları Karya’yı kucaklarına aldı.

“HOŞ GELDİN KIZIMIZ KARYA”

İlk kez anne-baba olmanın tarifsiz heyecanını yaşayan çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öner düştüğü notta “Hayatımızın en güzel ‘merhabası’! Hoş geldin kızımız Karya. Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sensin” ifadelerini kullandı.

