Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Herkes boşanacak sandı, gerçek bambaşka çıktı: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'dan hayranlarına büyük sürpriz

Herkes boşanacak sandı, gerçek bambaşka çıktı: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'dan hayranlarına büyük sürpriz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seksenler dizisinin setinde tanışıp evlenen oyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, sevenlerini şaşırtan bir paylaşım yaptı. “İyi günler de yaşadık kötü günler de” diyerek sözlerine başlayan çift, bebek bekledikleri müjdesini verdi. Boşanma duyurusu gibi başlayan açıklama gündem oldu.

Hatırı sayılır hayran kitlesi olan Seksenler dizisinin setinde tanışan oyuncular Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, 2015 yılında evlenmişlerdi. O günden bu güne göz önünde olmayı pek tercih etmeyen ama sosyal medyada enerjileriyle dikkat çeken çift, sevenlerini verdikleri haberle şaşırttı. 

Herkes boşanacak sandı, gerçek bambaşka çıktı: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'dan hayranlarına büyük sürpriz - 1. Resim

Sosyal medya hesaplarından yayınladıkları video ile anne-baba olacaklarını duyuran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, evliliklerinin 10. yılında bu müjdeli gelişmeyi paylaşarak sevenlerine sürpriz yaptı.

Herkes boşanacak sandı, gerçek bambaşka çıktı: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'dan hayranlarına büyük sürpriz - 2. Resim

"10 YILDIR SÜREN EVLİLİĞİMİZ..."

Begüm Öner açıklamasında, "10 yıldır süren bir evliliğimiz var, bunu sevgi ve saygı çerçevesinde sürdürmeye çalıştık. Bugün böyle bir açıklamayı sizinle paylaşmak istedik, çünkü çıkabilecek yanlış haberlere karşı bize güvenmenizi istiyoruz" dedi. Herkes bu sözlerinin hemen arkasından bir boşanma açıklaması bekledi ama işler öyle gelişmedi. 

Herkes boşanacak sandı, gerçek bambaşka çıktı: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'dan hayranlarına büyük sürpriz - 3. Resim

"ÜÇÜNCÜ KİŞİYİ BEKLİYORUZ"

Ceyhun Fersoy eşinin ardından “Begüm’ün dediği gibi iyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu ama şimdi üçüncü kişiyi bekliyoruz” diyerek herkesi şaşırttı.

Herkes boşanacak sandı, gerçek bambaşka çıktı: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'dan hayranlarına büyük sürpriz - 4. Resim

Paylaşımın ardından çiftin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni alırken, çok sayıda tebrik mesajı da yağdı.

Takipçileri ve yakın dostları, ikilinin mutluluğunu paylaşarak heyecanlarını dile getirdi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kerem Aktürkoğlu saat kaçta İstanbul'a gelecek? İniş yapacağı havalimanı belli olduBilim dünyası çalkalanıyor! 3.400 ışık yılı ötede kimyasal izler bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kral Kaybederse'nin Özlem'i Nilperi Şahinkaya'nın acı günü... "Sensiz nasıl yapacağım" - MagazinNilperi Şahinkaya'nın acı günü...Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un son hali ortaya çıktı! Değişimi dikkat çekti, sosyal medyada yorum yağdı - MagazinOyuncu Gürkan Uygun'un son hali ortaya çıktı!'Sansar Salvo' intihar etti iddiası! Avukatından açıklama geldi - Magazin'Sansar Salvo' intihar etti iddiası! Avukatından açıklama geldiOyuncu Anta Toros hayatını kaybetti! - MagazinOyuncu Anta Toros hayatını kaybetti!Güney Koreli yıldızdan skandal 'İsrail' hareketi! Adeta tepki yağdı, anında geri adım attı - MagazinGüney Koreli yıldızdan skandal 'İsrail' hareketiOyuncu Cezmi Baskın hakkında taciz iddiası! Asansörde yaptıkları ortaya döküldü - MagazinÜnlü oyuncu hakkında taciz ifşası! Yaptıklarını anlattı
Sonraki Haber Yükleniyor...