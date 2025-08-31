Herkes boşanacak sandı, gerçek bambaşka çıktı: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'dan hayranlarına büyük sürpriz

Hatırı sayılır hayran kitlesi olan Seksenler dizisinin setinde tanışan oyuncular Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, 2015 yılında evlenmişlerdi. O günden bu güne göz önünde olmayı pek tercih etmeyen ama sosyal medyada enerjileriyle dikkat çeken çift, sevenlerini verdikleri haberle şaşırttı.

Sosyal medya hesaplarından yayınladıkları video ile anne-baba olacaklarını duyuran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, evliliklerinin 10. yılında bu müjdeli gelişmeyi paylaşarak sevenlerine sürpriz yaptı.

"10 YILDIR SÜREN EVLİLİĞİMİZ..."

Begüm Öner açıklamasında, "10 yıldır süren bir evliliğimiz var, bunu sevgi ve saygı çerçevesinde sürdürmeye çalıştık. Bugün böyle bir açıklamayı sizinle paylaşmak istedik, çünkü çıkabilecek yanlış haberlere karşı bize güvenmenizi istiyoruz" dedi. Herkes bu sözlerinin hemen arkasından bir boşanma açıklaması bekledi ama işler öyle gelişmedi.

"ÜÇÜNCÜ KİŞİYİ BEKLİYORUZ"

Ceyhun Fersoy eşinin ardından “Begüm’ün dediği gibi iyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu ama şimdi üçüncü kişiyi bekliyoruz” diyerek herkesi şaşırttı.

Paylaşımın ardından çiftin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni alırken, çok sayıda tebrik mesajı da yağdı.

Takipçileri ve yakın dostları, ikilinin mutluluğunu paylaşarak heyecanlarını dile getirdi.