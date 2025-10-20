Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
20 dakikalık kalp masajı sonrası hayata dönmüştü! Fatih Ürek'ten yeni haber

20 dakikalık kalp masajı sonrası hayata dönmüştü! Fatih Ürek’ten yeni haber var

- Güncelleme:
Evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Menajeri Mert Siliv, “Tedavi titizlikle sürüyor” derken, zayıflama iğnesi iddialarını da yalanladı.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçtiğimiz hafta evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi altına alındı. 20 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen Ürek’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama menajeri Mert Siliv’den geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Siliv, ünlü şarkıcının sağlık durumunun stabil olduğunu ve ciddiyetini koruduğunu duyurdu.

Siliv, "Yoğun bakımdaki tedavi ve takip süreci, sağlık ekipleri tarafından titizlikle yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

20 dakikalık kalp masajı sonrası hayata dönmüştü! Fatih Ürek’ten yeni haber - 1. Resim

ZAYIFLAMA İĞNESİ İDDİASI

Ürek'in zayıflama iğnesi kullandığına dair iddialara da açıklık getiren Siliv, "İddialar tamamen gerçek dışıdır." dedi.

Yalan haber yerine dua istediklerini dile getiren Siliv, "Sanatçımız zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır." dedi.

20 dakikalık kalp masajı sonrası hayata dönmüştü! Fatih Ürek’ten yeni haber - 2. Resim

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fatih Ürek, 15 Ekim sabahı evinde kalp krizi geçirdi. Ürek'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

59 yaşındaki ünlü şarkıcı ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

20 dakikalık kalp masajı sonrası hayata dönmüştü! Fatih Ürek’ten yeni haber - 3. Resim

20 DAKİKALIK CPR MÜDAHALESİ

Hastaneden yapılan açıklamada ambulans ekibinin ünlü şarkıcıya 20 dakika CPR (kalp masajı) yaptığı vurgulanmış ve "Oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

 

