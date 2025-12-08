Bâb-ı âli’nin 100 yılı aşan matbuat mirası, nadir belgeler eşliğinde Galeri Cennet’te gün yüzüne çıkıyor.

Az bulunan belgeler, fotoğraflar, gazete nüshaları, afişler, kataloglar ve arşiv materyalleri... Bâb-ı âli’nin 100 yılı aşan basın ve yayıncılık mirası, Emin Nedret İşli ve Alper Çeker koleksiyonundan derlenen nadir belgelerle gözler önüne seriliyor.

GALERİ CENNET'TE ZİYARETÇİLERLE BULUŞUYOR

“Bâb-ı âli: Matbuatın Kalbi” adlı sergi, Küçükçekmece’deki Galeri Cennet’te ziyaretçilerle buluşuyor. Sergide, etkili gazetelerin örnekleri ile İnkılâp, Remzi, Cihan, Tefeyyüz ve Arakel Kaspar Efendi gibi yayınevlerinin antetli evrakları, zarfları, katalogları ve ticari belgeleri de yer alıyor.

Serginin giriş bölümünde, Orhan Koloğlu tarafından hazırlanan Bâb-ı âli Haritası’nın büyütülmüş ve güncellenmiş bir versiyonu ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Bâb-ı âli’de faaliyet göstermiş basın kuruluşları ve yayınevlerinin yer aldığı bu harita, dönemin matbuat dünyasına ışık tutan önemli bir referans mahiyeti taşıyor.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından açılan sergi, 21 Aralık tarihine kadar açık kalacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası