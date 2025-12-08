Ailesiyle tartıştıktan sonra gelen polislere hakaret eden şahsa verilen 1 yıl 9 ay hapis cezasını Yargıtay da onadı. Kararda yer alan, “Alkol mazeret değildir” vurgusu dikkat çekti.

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Adana’nın Kozan ilçesinde ailesiyle tartışan alkollü şahıs, gürültüden rahatsız olan komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polislere hakaret ve küfür içeren sözler söyledi. Şahsın sözleri, tutanaklara “memura hakaret” olarak geçti.

Kozan 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa polise hakaret suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Sanık karara itiraz ederek Yargıtay’a taşıdı ve “Alkollüydüm, ne söylediğimi hatırlamıyorum” savunmasında bulundu. Dosyayı inceleyen Yargıtay da yerel mahkemenin kararını yerinde bularak, polis memurlarının beyanlarının birbiriyle uyumlu olduğuna, hakaretin açıkça gerçekleştiğine ve alkolün suçu ortadan kaldırmayacağına hükmetti.

Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesi’nde düzenlenen hakaret suçu polise hakaretin cezasını da düzenliyor. Kanuna göre polise hakaret etmenin cezası 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası olarak öngörülüyor.

