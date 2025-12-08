Yargıtay, mobilya işçisinin yıllarca kimyasal yapıştırıcıya maruz kaldığı gerekçesiyle açtığı meslek hastalığı davasında verilen ret kararını bozarak, maruziyet koşullarının detaylı incelenmesi gerektiğine hükmetti.

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Kayseri’de mobilya fabrikasında çalışan bir işçi, uzun yıllar “bally” olarak bilinen kimyasal yapıştırıcıyı tabancayla sıkarak sünger yapıştırma işinde görev yaptığını belirterek, akciğer kanseri, kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığının meslek hastalığı sayılması için SGK’ya karşı dava açtı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Kayseri 7. İş Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun “mesleki değil” yönündeki raporuna dayanarak davayı reddetti. İstinaf da ret kararını onadı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, işçinin davasında verilen ret kararını bozdu.

Yüksek Mahkeme, raporun gerekçeden yoksun olduğuna dikkat çekerek, işçinin kimyasal maddeye maruz kalmasının ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğine hükmetti.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre meslek hastalığı kabul edilen durumlarda işçi, sürekli iş göremezlik geliri alabiliyor, SGK tarafından tedavi giderleri karşılanıyor ve işveren aleyhine tazminat davası açılabiliyor.

